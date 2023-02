Bébés lancés dans leur berceau et brutalisés, tentative d’obstruer les caméras de surveillance: les tristes images dans une crèche belge, une enquête en cours

Les deux exploitants de la crèche Olio à Balegem, arrondissement d'Oosterzele, ont été arrêtés lundi 6 février suite à une plainte. Des images de vidéosurveillance prises à l'intérieur de la crèche auraient montré des enfants se faisant brutalement plaquer au sol. Les dirigeants ont été présentés au juge d'instruction de Gand, qui les a libérés après les avoir interrogés sous de strictes conditions. C'est une mère et sa fille. L'enquête se poursuit entre-temps, selon la police et le ministère public. "Si, sur la base de ces informations, il y a des personnes qui se sentent victimisées dans cette affaire, elles peuvent le signaler au service de victimisation de la zone de police Rhode & Escaut. La ligne d'assistance téléphonique est disponible (09/363.72.31 et 09/363.72.32) les jours de semaine entre 10h et 12h et de 14h à 16h. Aucun point d'information commun n'est organisé pour le moment."

La semaine dernière, l'agence Growing Up avait décidé de suspendre la crèche pendant trois mois par mesure de précaution. "Le jeudi 9 février après-midi, Opgroeien a reçu une notification du parquet de Flandre orientale indiquant qu'une enquête judiciaire est en cours contre ce lieu, avec un danger possible pour la sécurité des enfants. Selon le procureur général, il y avait également des images", a déclaré l'agence. "Le vendredi 10 février, Opgroeien a partagé la décision de suspension avec les parents d'accueil concernés et le CPAS d'Oosterzele, qui est organisateur de cet accueil. Immédiatement après, tous les parents ainsi que l'administration locale ont été informés."