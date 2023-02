Une maman s’endort au volant avec sa fille de 5 ans à l’arrière et percute un camion de plein fouet: le drame a été évité de peu grâce au réflexe du chauffard…

Un nouvel accident de la route a eu lieu sur la RN 25, ce lundi vers 18 h 10, à hauteur de Saulty, à l’ouest d’Arras. Une voiture qui roulait vers Doullens a dévié de sa trajectoire et heurté un camion frigorifique arrivant en sens inverse. Le chauffeur du poids lourd transportant des pizzas a toutefois pu donner un coup de volant pour éviter que le choc ne soit plus violent. L’ensemble routier a alors fini sa course dans le fossé.

La collision s’est déroulée peu après le magasin Gamm Vert, en allant vers Mondicourt.