Tensions au Sporting d’Anderlecht: Marc Coucke et Wouter Vandenhaute vont recevoir les supporters

S’il a décidé d’aller vers les supporters en compagnie de VDH, c’est très certainement pour leur souligner son envie de poursuivre son aventure au RSCA. Et son souhait de continuer cette aventure avec Wouter Vandenhaute comme président. Mais plus dans ce climat constamment chahuté.

Cette réunion, envisagée avant les nouveaux « incidents anti-direction » de dimanche, calmera-t-elle les sympathisants les plus remontés quant à l’avenir et à la stabilité de leur club favori ? Marc Coucke (51 %) et Mauvavie (Wouter Vandenhaute et Geert Duyck, 26 %) en détiennent plus de 75 % des parts.