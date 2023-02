Saint-Valentin: l’amour a évolué, Cupidon aussi! Il a une appli pour l’aider

J’ai mis en place un long questionnaire portant sur nos valeurs, nos projets de vie, nos blessures et un algorithme permettant de trouver une compatibilité entre les participants. Une démarche qui a été validée scientifiquement et cliniquement par mes soins.

Des deux adages, « Qui se ressemble s’assemble » et « les opposés s’attirent », laquelle est la plus vraie ?

Les deux sont vraies. Si on vise une relation à long terme alors j’opte pour la première.

Lorsque la science se mêle à l’amour, y a-t-il toujours de la magie ?

Je considère la science comme une aide pour trouver l’amour à long terme. La science ne peut pas déterminer si on va avoir le feeling ou si on va tomber amoureux.

Dans notre société actuelle, trouver un partenaire a évolué. Ça s’est traduit par l’apparition d’applications ou de sites de rencontres. Pourquoi un tel succès ?

Aujourd’hui, plutôt que de chercher une relation à long terme les personnes vont papillonner pendant un moment. Les gens séparés veulent avant tout profiter de la vie. Pour rencontrer quelqu’un, il est plus simple de cliquer via l’application que de sortir et aller dans un bar au risque de ne pas faire de rencontre.

Aujourd’hui, tu es à la tête d’une application qui est le fruit d’un de tes projets de plusieurs années de travail. Comment s’appelle-t-elle ?

C’est « SAYLOVE », dispo sur androïd et Apple via www.saylove.be

En quoi est-elle différente des autres applications de rencontres ?

Le but est de trouver l’amour à long terme. Il y a un questionnaire que les utilisateurs remplissent. Sur base des réponses, l’algorithme détecte les difficultés des participants en leur donnant des conseils d’amélioration comme la gestion des émotions, travailler sur l’empathie… Ensuite on leur propose des personnes compatibles sur le long terme par le biais de photos avec leur taux de compatibilité. L’objectif est de leur donner des conseils sur la longévité car on connaît déjà leur profil individuel ainsi que leurs interactions. Par la suite, on fera intervenir des experts sous format vidéo.

Quand sera-t-elle d’application et quel sera son coût pour les utilisateurs ?

Dès le 14 février. L’application est pour le moment gratuite pour les 100.000 participants.

Seras-tu de retour pour la prochaine saison de l’émission « Mariés au premier » regard ?

Oui avec grand plaisir !