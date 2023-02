Cette confidence faite par Pierre Palmade depuis son lit d’hôpital ne devrait pas plaire aux enquêteurs

Vendredi dernier, on apprenait le terrible accident de voiture causé par Pierre Palmade. L’humoriste, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 24 heures selon Le Parisien, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé.

Pierre Palmade devrait être interrogé par la police ce mardi ou ce mercredi. L’ami de Muriel Robin et Michèle Laroque, qui est hors de danger, fait l’objet d’une enquête pour homicide et blessures involontaires.