C’est la douche froide pour Rob en découvrant son courrier: «Je reçois des rappels avec des frais supplémentaires de plus en plus élevés»

En novembre dernier, l’entreprise Fluvius installe un compteur numérique destiné à l’électricité et au gaz naturel chez Rob Biesmans. Quelques semaines plus tard, ce chef cuisinier belge reçoit sa première facture d’énergie. Et là, c’est la surprise totale… expliquent nos confrères de Het Belang Van Limburg.

de videos

Selon les tarifs en vigueur, le restaurateur devrait payer 0,18 € par kWh soit un peu moins de 1.000 euros par mois mais le chef cuisinier bénéficie d’un forfait de 0,06 centime. « Je devrais donc recevoir une facture de 328 euros », conclut-il. Et pourtant, lorsque Luminus envoie à Rob sa facture, celle-ci s’élève à 4211 €. « J’ai essayé plusieurs fois de résoudre ce problème moi-même, je n’y arrive pas. Luminus m’a envoyé un courriel disant qu’ils me contacteraient mais cela ne s’est jamais produit. Je reçois des rappels avec des frais supplémentaires de plus en plus élevés ».