«La fin d’un cauchemar»: l’athlète australien Peter Bol voit sa suspension pour dopage levée

Les échantillons ont été prélevés en octobre dernier hors compétition.

« L’enquête sur cette affaire se poursuit. Sport Integrity Australia examinera, dans le cadre de son enquête, si une ou plusieurs violations des règles antidopage ont été commises », a expliqué l’organisation, sans dévoiler « un calendrier à ce stade ».

Bol, médaillé d’argent aux Jeux du Commonwealth de l’année dernière, a nié tout acte répréhensible depuis l’ouverture de l’enquête.

« Le dernier mois n’a été rien de moins qu’un cauchemar », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, ajoutant qu’il aurait souhaité que ses résultats de l’échantillon « A » n’aient pas été « divulgués ».

« Pour le dire une fois de plus : je suis innocent et je n’ai pas pris cette substance comme on me l’a reproché », a affirmé Bol.