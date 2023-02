«The Last of Us»: la série dérivée du célèbre jeu vidéo aura-t-elle une saison 2?

Lancée à la mi-janvier sur Prime Video, la série « The Last of Us » rencontre un franc succès, et rend les fans plus qu’impatients puisqu’un seul épisode par semaine n’est dévoilé. Pour l’instant, les cinq premiers sont disponibles, il en reste quatre. Mais mauvaise surprise : la série n’est pas disponible en Belgique. « The Last of Us » est à suivre sur BeTV, chaque lundi, à 20h30 sur Be1.

Cette série américaine est une adaptation du célèbre jeu vidéo « The Last of Us », véritable phénomène. « Quand le monde tel que vous le connaissiez n’existe plus, quand la ligne entre le bien et le mal devient floue, quand la mort se manifeste au quotidien, jusqu’où iriez-vous pour survivre ? Pour Joel (Pedro Pascal), la survie est une préoccupation quotidienne qu’il gère à sa manière. Mais quand son chemin croise celui d’Ellie, leur voyage à travers ce qui reste des États-Unis va mettre à rude épreuve leur humanité et leur volonté de survivre », prévient le synopsis officiel.