Un home évacué à Jemeppe, un incendie au sous-sol à Namur, un accident dans les travaux à Hanret

Lundi, il était aux environs de 16h45 quand un incendie a touché la maison de repos Van Cutsem, à Jemeppe-sur-Sambre. Les flammes ont ravagé la chambre d’un résident. Les pompiers de la zone Val de Sambre sont intervenus sur place avec trois autopompes, une citerne, une auto-échelle, une ambulance et le SMUR d’Auvelais. Le feu ne s’est heureusement pas étendu aux autres chambres. L’origine du sinistre serait électrique.

En début d’après-midi, lundi, un incendie s’est déclaré au sous-sol d’un commerce situé avenue Prince de Liège à Jambes. Les pompiers de la zone NAGE sont intervenus avant que le feu ne se propage aux étages supérieurs. L’incendie aurait pris dans un local dans lequel des tissus et plastiques sont stockés.

Lundi, vers 13h35, un accident a eu lieu dans une zone de travaux au carrefour des routes d’Andenne et de Champion, à Hanret. Une voiture et une fourgonnette se sont percutées, alors que cette dernière circulait sur une route actuellement fermée pour cause de travaux. La passagère du premier véhicule, un SUV Opel, a été emmenée au CHRSM Site Meuse pour des douleurs aux côtes.