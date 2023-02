Grand Nettoyage: les citoyens du Centre se mobilisent, et vous?

Dans un souci de développement durable, il est recommandé aux participants des éditions précédentes de réutiliser le matériel qu’ils possèdent encore (gilets, gants, sacs…) et de ne recommander que ce dont ils ont réellement besoin. Pour les nouveaux participants, un kit de nettoyage composé d’une paire de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs-poubelles sera fourni gratuitement afin de rejoindre le mouvement lancé en 2015.

Vous souhaitez participer ? Il vous est déjà possible de vous inscrire sur bewapp.be (menu « Je passe à l’action », rubrique « Je participe au Grand Nettoyage ») pour compléter votre formulaire d’inscription. La clôture des inscriptions est fixée au 16 mars. Cette inscription en ligne vous permettra non seulement de définir votre parcours mais également de commander le matériel nécessaire pour vous et votre équipe. Votre commune sera automatiquement informée de votre inscription et vous recontactera afin d’organiser le ramassage de vos sacs de déchets.