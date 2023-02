«Honte à vous, monsieur Adams»: le syndicat SETCa bloque l’entrée d’ING à Bruxelles

L’entrée principale a été bloquée par le syndicat où une centaine de militants étaient rassemblés mardi matin. En outre, le syndicat a également installé des banderoles sur lesquelles on peut lire «Shame on you, mister Adams» (« Honte à vous, monsieur Adams »), les militants s’adressant directement au CEO d’ING Belgique, Peter Adams.

Pour le SETCa, le CEO veut mettre sur la touche toute personne qui pourrait s’opposer aux nouvelles mesures sociales à venir. La procédure lancée à l’encontre du délégué principal du syndicat, Pascal Breyer, est incompréhensible, estime le syndicat.