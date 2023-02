Les riverains s’inquiètent en découvrant ce produit dangereux disséminé dans leur quartier: «Il y en avait trois devant chez nous, et une sur le talus du voisin»

C’est un poison qui ne laisse aucune chance aux personnes entrant en contact direct avec lui, le Témik, un puissant pesticide interdit en France depuis 2003. Reconnaissable par ses petits grains noirs, sa présence a été détectée sur des talus, dans un jardin, sur le trottoir, par les habitants du chemin de la Taillette à Zudausques, écrit La VDN.

Dans le quartier dire que l’inquiétude grandit, c’est un euphémisme. Un couple, Ingrid Dupont et Christophe Magnier, a porté plainte auprès de la brigade de gendarmerie après la mort de leur chat, retrouvé sous les roues de leur voiture le 9 février. « Le chat est décédé par intoxication au Témik, mis en évidence lors de l’autopsie », est-il inscrit sur le rapport de la vétérinaire. Le couple a tracté dans toute la cité ce week-end pour alerter les habitants sur le danger de ce pesticide. Au-delà de la mort de notre chat, si on fait tout ce ramdam, c’est pour éviter qu’il y ait un drame avec des enfants, et dans le lotissement, il y en a beaucoup », signale Christophe Magnier. Au moins quatre boulettes confectionnées avec du Témik ont été retrouvées « après la mort de notre chat, glisse-t-il, ému. Il y en avait trois devant chez nous, et une sur le talus du voisin ».