Procès des attentats à Bruxelles: la défense va enfin pouvoir interroger les enquêteurs et juges d’instruction

Après une première partie de la séance de questions-réponses consacrée aux premiers intervenants à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek mercredi et jeudi, une seconde a débuté jeudi. Ce sont maintenant les enquêteurs et juges d’instruction qui sont soumis au feu nourri d’interrogations, parfois compliquées à suivre.

Jeudi dernier et lundi matin, les procureurs fédéraux ont été les premiers à pouvoir interroger les responsables de l’enquête. Ils ont ainsi posé plusieurs questions sur l’enquête en général et puis accusé par accusé. Certaines de leurs demandes étaient très détaillées et ont demandé un certain travail de recherche aux enquêteurs.