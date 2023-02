Le coin du tacticien| Pascal Croughs: «Le coup-franc est un aspect du jeu à l’abandon dans notre pays»

Le coup franc est une phase de jeu qui a beaucoup interpellé Pascal ces derniers temps. Il a l’impression que c’est un secteur complètement à l’abandon dans notre région. Il s’explique grâce à son expérience : « Quand j’étais gamin, au Standard, on travaillait les coups francs au moins une fois par semaine. Aujourd’hui, il y a tellement de joueurs que les terrains sont presque devenus trop petits. Les clubs n’ont plus assez d’espace ni de temps pour travailler cet aspect du jeu. Si l’équipe première s’entraîne de 20h à 21h30, tu ne vas pas demander à tes frappeurs de rester 45 minutes de plus »

Lire aussi P1 | Entrée fracassante de Mehdi Thirion avec l’UCE Liège contre Geer: «Je marque sur mon tout premier ballon!»

« Le coup franc est un geste répétitif, un mur se dresse devant le tireur et le gardien se place toujours du côté opposé. Si celui-ci est bien travaillé, ça doit rentrer. Quand j’entraînais, je disais à mes joueurs ‘laissez-vous tomber aux abords de la surface, c’est un but quasiment assuré’. Certaines équipes mettent un joueur couché derrière le mur ou bien des joueurs sur la pointe des pieds. Malgré ça, presque chaque semaine, il y a un coup franc extraordinaire en Allemagne ou en Angleterre », nous explique notre expert.