Cyclisme: Philippe Gilbert à Quaregnon le 24 février pour lancer le GP Samyn

Ce beau moment précédera la présentation de l’édition 2023 du GP Samyn des dames et des hommes qui aura lieu le 28 février entre Quaregnon et Dour. Philippe Gilbert, retraité du peloton professionnel depuis la fin de la saison 2022, et désormais consultant cyclisme, entre autres, sur Eurosport, s’était imposé à Dour au GP Samyn en 2008 devant le Namurois Kevyn Ista. Il s’était également classé deuxième de l’édition 2018 de la course d’ouverture en Wallonie derrière le Néerlandais Niki Terpstra alors que le Samyn s’était ouvert aux secteurs pavés.

La présentation du GP Samyn et la conférence de Philippe Gilbert à Quaregnon seront gratuites. Les autorités quaregnonnaises ont indiqué que l’inscription préalable est obligatoire via www.quaregnon.be/samyn.