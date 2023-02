Une violente intervention sur Alisson et une altercation musclée avec Van Dijk: Amadou Onana a vécu un derby mouvementé face à Liverpool (photos)

Ce lundi soir, Liverpool n’a pas tremblé pour venir à bout de son éternel rival, Everton. Impressionnants d’efficacité, les Reds ont profité des réalisations de Mohamed Salah et de Cody Gakpo pour prendre les trois points.

Mais, ce qui a particulièrement marqué les esprits, c’est la tension qui était présente sur le pré ce soir. Comme à son habitude, le derby de la Mersey était très tendu, et les supporters ont pu assister à plusieurs scènes musclées. Et, à ce niveau, le Diable rouge Amadou Onana n’était pas en reste. Même si ce n’était que le deuxième derby face à Liverpool de sa jeune carrière chez les Toffees, le médian a visiblement bien compris que, dans ce genre de rencontre, il faut savoir se faire respecter. Et c’est ce qu’il a fait.