Technord et les Marronniers primées pour leur politique vélo au travail

Tous vélo-actifs est cette opération de soutien et d’accompagnement aux entreprises pour qu’elles encouragent leurs travailleurs habitant à une distance raisonnable à opter pour le vélo pour leurs déplacements domicile-travail. L’opération est entièrement financée par le Gouvernement wallon et mise en œuvre sur le terrain par la Cellule Mobilité de l’Union Wallonne des Entreprises. Près de 80 entreprises et maintenant communes bénéficient (ou ont bénéficié) gratuitement de ce soutien structurel depuis le lancement de l’opération en 2012. Une opération qui, en raison de la crise énergétique et de la nécessité de décarboner la mobilité, rencontre de plus en plus de succès auprès des employeurs tant du secteur privé que public. Dans la cité des Cinq clochers, Technord et CRT Les Marronniers ont obtenu le label.

Chaque année, la Cellule Mobilité de l’UWE organise pour Tous vélo-actifs un workshop autour d’une thématique porteuse pour les entreprises que l’opération accompagne. Le choix s’est porté cette fois-ci sur la sécurité à vélo et plus particulièrement, sur le rôle que les employeurs peuvent jouer pour former et informer les travailleurs aux règles de sécurité, mais aussi pour lever ce frein à la mise en selle. Trois opérateurs clés – l’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière, l’Institut Vias et Pro Velo – ont pris la parole pour apporter leur éclairage sur ces questions et surtout pour présenter les outils et formations qu’ils mettent à la disposition des entreprises.