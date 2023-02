Adam n'en peut plus, sa maison est envahie : «Mes plaintes sont tombées dans l’oreille d’un sourd»

Adam Shawn n’en peut plus, son domicile est envahi de véhicules et ce, en partie selon lui à cause de la « paresse » du personnel de l’école avoisinante qui a du mal à trouver une place. Dès lors, des voitures restent garées là toute la journée obligeant des parents à manœuvrer avec des poussettes, explique-t-il à nos confrères du Mirror. Une situation qui ne fait qu’accroître le nombre d’incidents. Ainsi, le muret de la propriété d’Adam a déjà été percuté. Dernièrement, un autocar a même heurté la gouttière de sa maison.

Excédé, l’Anglais qui réside là depuis 3 ans a demandé des restrictions aux autorités locales mais ses demandes n’ont pas abouti.