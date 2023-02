John s’étonne en faisant ses courses chez Colruyt: «Il peut y avoir deux euros de différence, on commence vraiment à être des vaches à lait!»

C’est un John étonné qui est sorti du Colruyt de Middelkerke après y avoir fait ses courses. « On remarque que les prix sont moins chers à la Côte », raconte-t-il à nos confrères de RTL-Info. « Il peut y avoir deux euros de différence sur un produit de la même enseigne pourtant. On a commencé à faire des photos pour se rendre compte de ça. On commence vraiment à être des vaches à lait ! »

Si la situation peut surprendre, elle n’est pourtant pas nouvelle. Comme nous vous l’expliquions déjà en 2021, les courses coûtent en effet plus cher en Wallonie qu’en Flandre. Et la raison derrière cette différence est simple : il y a beaucoup moins de concurrence entre les supermarchés wallons. Dans certaines enseignes flamandes, telles qu’Albert Heijn et Jumbo, les prix sont si compétitifs que Colruyt est obligé d’adapter ses prix.