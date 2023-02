Alibaba affirme ne représenter qu’une partie du trafic de colis à l’aéroport de Liège

« Le volume des colis d’Alibaba ne constitue en réalité qu’une petite partie de la totalité des colis transitant par Liege Airport et est resté stable préalablement et postérieurement à l’ouverture du eHub de Cainiao à Liège. Le hub a en effet principalement regroupé les volumes existants que Cainiao avait l’habitude de traiter via des partenaires déjà présents à Liege Airport avant que son propre eHub ne soit construit. »

L’auteur de l’étude pointait également des difficultés du côté des services de douane pour vérifier l’afflux de colis, les entreprises chinoises rendant, selon lui, tout contrôle particulièrement complexe. « Cainiao a construit et a toujours exploité l’eHub de Liège dans le strict respect des lois et réglementations locales, régionales et fédérales belges et coopère activement avec les autorités locales pour faciliter l’exécution des contrôles et vérifications tout au long du processus logistique, en ce compris les Douanes », se défend le groupe chinois.