Séismes en Turquie et en Syrie: l’équipe médicale de B-Fast est en route pour la Turquie

L’équipe est composée d’une quarantaine de volontaires et d’une douzaine de profils médicaux de la Défense. Les bénévoles comprennent à la fois des personnes qui se sont portées volontaires pour le dispositif interdépartemental d’aide en cas de catastrophe B-Fast (Belgian First Aid & Support Team), et des personnes qui se sont portées volontaires spontanément pour venir aider. À bord de l’avion se trouvaient notamment des médecins, des chirurgiens, des psychologues, des infirmières, un gynécologue, une sage-femme et des pédiatres.

L’avion atterrira dans l’après-midi à l’aéroport d’Incirlik, dans la ville turque d’Adana, à quelque 200 kilomètres de la métropole de Gaziantep, durement touchée par le tremblement de terre. De là, il faut encore environ huit heures de route pour rejoindre Kirikhan, dans la province de Hatay, où l’hôpital de campagne est en train d’être installé.