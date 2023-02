«Je vais finir dans la rubrique faits divers»: cette triste confession de Pierre Palmade lors d’un dîner avec Matthieu Delormeau

Vendredi dernier, on apprenait le terrible accident de voiture causé par Pierre Palmade, non loin de Dammarie-les-Lys. L’humoriste, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 24 heures selon Le Parisien, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé.

« Une fois j’avais dîné avec lui chez Mireille Dumas. C’était un peu triste. Il avait dit pour rire, ça me revient maintenant : ’Je vais finir un jour dans la rubrique faits divers’. Je me souviens de cette phrase qu’il avait dite à table. Effectivement il allait déjà très mal à l’époque et j’étais surpris de voir tout ça », a-t-il lâché. C’est désormais chose faite, et ce n’est plus du tout pour rire…