La Ville de Fleurus rejoint les Vitrines de France: voici pourquoi

Depuis plusieurs années, Fleurus met un point d’honneur à transformer son cœur de ville : réaménagement de l’espace public, rénovation et transformation des bâtiments. En découlent également le développement du tourisme, de la culture et du commerce.

Les Vitrines de France, qu’est-ce que c’est ?

Véritable Label déposé, la Fédération Nationale des Centres-Villes de France – connue sous le nom de « Vitrines de France » est la première association de France à rassembler tous les acteurs de la ville et des territoires. La Ville de Fleurus s’est ainsi entourée d’un partenaire d’expérience qui compte aujourd’hui plus de 750 adhérents répartis sur la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.