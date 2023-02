Boucle du Hainaut: «Nouveau: le ministre Borsus s’engage a étudier un enfouissement optimal et maximal de la ligne et il rencontre cette semaine ses homologues flamands»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On le sait, le Gouvernement wallon a avalisé de façon provisoire le tracé de la future ligne à très haute tension.

Pour rappel, le projet consiste en la réalisation d’une nouvelle liaison électrique aérienne d’un niveau de tension de 380 kV et d’une capacité de transport de 6 GW entre Avelgem et Courcelles. Soit un parcours de 80 kilomètres qui traverse plusieurs entités de la région du Centre.

Discussions avec la Flandre

« Ce jour, le ministre a effectué une déclaration de la plus haute importance. Il s’est engagé devant nous à étudier en profondeur l’alternative d’un enfouissement maximal et optimal de la ligne à haute tension, dans le périmètre défini du tracé » répercute Laurent Devin. « Avec le souci de prendre en ligne de compte les dernières avancées techniques et scientifique en la matière et d’étudier de manière totalement approfondie toutes les alternatives ».