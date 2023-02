«15 lésions réalisées avec un objet piquant et tranchant» et des traces de strangulation au lien sur le cou d’Anita Lekeu, tuée par Terry Hoyoux à Wanze

L’expert en médecine légale Partoune est revenu sur les constatations qu’il a réalisées le jour même, mais aussi le lendemain, lors de l’autopsie, sur le corps de la victime de 69 ans. Celle-ci mesurait 1m64 et pesait 62 kg. L’expert a relevé trois groupes de lésions sur le corps d’Anita Lekeu.

La cour d’assises de Namur a poursuivi mardi le procès de Terry Hoyoux, 26 ans, reconnu coupable du meurtre d’Anita Lekeu, de vol avec effraction et de fraude informatique le 10 mai 2022 par la cour d’assises de Liège. Les faits ont été commis à Wanze la nuit du 24 au 25 octobre 2019.

« Il y avait tout d’abord 15 lésions réalisées avec un objet piquant et tranchant sur la face antérieure du cou, des plaies pénétrantes. Onze de celles-ci n’étaient pas létales et n’étaient pas très profondes. Les quatre autres présentaient une plus grande dangerosité : la trachée a été transpercée, une veine jugulaire a été sectionnée, tout comme les deux carotides. »