Séismes en Turquie et en Syrie: plus de 7 millions d’enfants touchés par les séismes, selon Unicef

« Les enfants et les familles ont désespérément besoin d’un soutien supplémentaire. De nombreux membres du personnel de nos organisations partenaires locales et des intervenants de première ligne ont été tués, blessés, déplacés, et leurs bureaux et équipements détruits », a-t-il ajouté.

Selon l’Unicef, des dizaines de milliers de familles, vivant à l’extérieur dans des zones ouvertes, sont exposées au froid. « Chaque jour, des informations font état d’un nombre croissant d’enfants souffrant d’hypothermie et d’infections respiratoires », a indiqué James Elder, soulignant que des familles dorment avec des enfants dans les rues, les centres commerciaux, les écoles, les mosquées, les gares routières et sous les ponts.

En Turquie, l’Unicef, en coordination avec le ministère de la Famille et des Services sociaux, a déployé des travailleurs sociaux dans les hôpitaux pour aider à identifier les enfants non accompagnés et séparés. En outre, l’organisation a lancé dix nouvelles lignes d’assistance téléphonique aux enfants non accompagnés et séparés.

Parallèlement à ces efforts, l’Unicef travaille également avec ses partenaires pour fournir aux enfants touchés un soutien psychosocial.

En Syrie, a-t-il dit, « chaque enfant de moins de 12 ans n’a connu que le conflit, la violence ou le déplacement. Certains enfants ont été déplacés six ou sept fois ».

Selon l’Unicef, plus de 1,7 million de réfugiés syriens étaient enregistrés dans les dix provinces touchées de Turquie, dont 811.000 sont des enfants.

L’aide en Syrie n’est pas à la hauteur des besoins « immenses »

Huit jours après le séisme en Turquie et en Syrie, l’aide humanitaire aux populations syriennes reste insuffisante, déplorent des responsables de l’organisation Mehad, inquiète de l’ouverture de points de passage sous le contrôle de Damas et non des Nations unies.

Le président syrien Bachar al-Assad a décidé lundi d’ouvrir les deux points de passage de Bab Al-Salam et d’Al Ra’ee entre la Turquie et le nord-ouest de la Syrie pour une période initiale de trois mois.

« Il est impératif que l’ouverture des couloirs humanitaires soit une décision des Nations unies, et que ces points de passage se fassent uniquement sous le contrôle de la communauté internationale, seule garante que l’aide humanitaire puisse arriver aux populations du nord-ouest syrien », a réagi mardi auprès de l’AFP le professeur Raphaël Pitti, médecin humanitaire au sein de l’organisation Mehad.

Il a déploré par ailleurs « la lenteur d’une décision (…) qui aurait dû se faire dès le lendemain » du séisme qui a fait plus de 35.000 morts dans les deux pays, selon un dernier bilan.

Il souligne que l’ouverture de ces axes « reste encore très insuffisante et inadaptée face au cataclysme que représente ce séisme » et appelle à « une réponse internationale coordonnée ».

Dans une tribune signée conjointement avec le docteur Ziad Alissa, président du Mehad et publiée sur le site du quotidien Libération, il demande aussi « un cessez-le-feu immédiat et le déploiement d’un hôpital mobile à la frontière syro-turque pour aider à la prise en charge des victimes du nord-ouest syrien ».

L’entrée d’équipes médicales est cruciale pour soutenir leurs collègues « dans les hôpitaux et centres de santé qui sont épuisés », note le Dr Alissa.