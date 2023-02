Observatoire de Cointe: la Ville de Liège n’est pas favorable à une promotion immobilière

« Outre son intérêt architectural, le bâtiment étant représentatif du style néo médiéval en vogue au 19e siècle, il est aussi un témoin de l’histoire des connaissances, de l’évolution des sciences et de leur enseignement au sein de notre Université. En ce sens, il est important que le projet dans lequel il sera intégré le garde accessible au public le plus large possible, dans une optique de transmission », a souligné la conseillère Virginie Godet.

L’Observatoire de Cointe est l’ancien institut d’astrophysique de l’Université de Liège. L’échevine a d’abord rappelé que l’ULiège l’a vendu à la Région wallonne en 2001. « On ne peut pas dire que la Région se soit véritablement comportée en propriétaire sensible à la conservation et à la mise en valeur de ce bien. La Ville de Liège n’a aucun droit réel sur ce bien, nous le savons, mais elle ne veut pas que cet édifice emblématique continue à se détériorer », a-t-elle précisé.