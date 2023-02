Tracts et bonbons sont distribués à Mons pour défendre l’indexation des salaires! (photos et vidéo)

Objectif : sensibiliser les automobilistes qui passaient par là. Pour l’occasion, la CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens) distribuait des tracts et des bonbons à la framboise en forme de cœur. En ce jour de la Saint-Valentin, le slogan était simple : « L’indexation de nos salaires ? On la défendra de tout cœur »

Le syndicat lutte pour le maintien de l’indexation automatique des salaires, des pensions et des allocations. « Face aux pressions des employeurs, la CSC défend ce mécanisme qui protège les salariés et allocataires sociaux face à l’augmentation du coût de la vie », précise le syndicat qui ajoute : « Parce que le mois est trop long pour nos salaires, nous réclamons, entre autres, une fiscalité plus juste, une énergie moins chère, le maintien de l’indexation automatique et un meilleur financement des services publics. »