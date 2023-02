Ecolo Verviers remercie les voyageurs du train avec des chocolats et cartes postales

Comme de nombreux groupes écologistes locaux en Wallonie et à Bruxelles, ils ont distribué plus de 400 chocolats et cartes postales en gare de Verviers-Central pour rappeler que le train est le mode de transport le plus sain et le plus durable qui soit, indiquent-ils dans un communiqué. « Lancée en 2000, cette action de terrain a rencontré une fois de plus beaucoup de succès », rapporte Hajib El Hajjaji, chef de groupe qui détaille 4 actions concrètes menées par Ecolo au pouvoir pour construire « la mobilité de demain ».

Ce mardi 14 février 2023, les membres de la locale Ecolo de Verviers ont remercié les voyageurs quotidiens du train qui sont de plus en plus nombreux à utiliser ce mode de transport pour se rendre à l’école, au travail, visiter des proches ou découvrir le pays.

3 Plus de places pour les vélos aux alentours des gares,

4 Des nouvelles destinations accessibles en trains de nuit : Berlin, Dresde et Prague à partir du printemps 2023.

« Ecolo veut faire du train la colonne vertébrale d’une mobilité plus verte, en vue de se déplacer plus facilement et au final être plus libre. Les navetteurs montrent chaque jour la voie vers un monde plus juste et plus vert. »

Le parvis devant la Gare de Verviers : une priorité

« Les écologistes verviétois souhaitent depuis des années que l’aménagement du parvis de la gare de Verviers-central devienne une priorité », explique également Hajib El Hajjaji. « La présence de nouveaux commerces dans la gare est à ce titre une excellente nouvelle. La gare de Verviers doit être le lieu de la multimodalité, le lieu des services publics – avec du wifi public, un espace de réparation et de location de vélos, une crèche, des espaces végétalisés conviviaux… – le lieu de vie socioculturelle et économique et enfin le lieu de la résilience climatique. » Pour Ecolo, ce « trou noir » devant la gare est un coup de poing dans l’œil pour tout visiteur.