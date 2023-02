Ferrari, la première F1 2023 à se montrer vraiment

Un moteur plus puissant et… plus fiable !

Dotée d’un moteur annoncé plus puissant et surtout plus fiable que celui de sa devancière (la F1-75) qui avait remporté quatre Grands Prix et signé 12 pole positions l’an dernier, la nouvelle arme de Charles Leclerc et Carlos Sainz a dévoilé des pontons et un museau sensiblement modifiés, ainsi qu’une robe rouge plus éclatante que celle de l’an dernier, qui avait été choisie pour rendre hommage aux 75 ans de la marque, en retrouvant sa teinte originelle.