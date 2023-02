Ecolo distribue des chocolats pour la «Saint-Valentrain» dans les gares de Huy et Engis

Ce matin, les militants écologistes se sont rendus dans les gares de Statte, Huy et Engis pour remercier les navetteurs de prendre le train. Cette action s’inscrit dans le cadre de la « Saint-Valentrain » traditionnellement organisée par Ecolo le 14 février. Les militants ont à cette occasion remis un petit chocolat aux navetteurs et échangé avec eux sur leur vécu quotidien et leurs priorités pour le rail.

« Nous nous réjouissons des objectifs « 2032 » ambitieux fixés pour le rail. Ceux-ci vont se décliner en projets concrets pour notre arrondissement : après Huy, nous notons que des travaux sont prévus à Waremme et Bas-Oha pour renforcer l’accessibilité des quais aux PMR et le stationnement vélo », se réjouit Nicolas Parent.

« Dans un arrondissement rural comme le nôtre, on sait qu’il est nécessaire de travailler à une véritable offre multimodale entre les différents moyens de transport », ajoute Rodrigue Demeuse, député wallon. « Cela passe non seulement par des horaires de train renforcés tôt le matin et tard le soir, mais aussi par un développement du réseau de lignes de bus autour des trois nouvelles lignes Express que nous avons créées ces derniers mois, ou encore par le soutien aux voitures partagées. Autant de dossiers qui ont concrètement progressé sous cette législature et sur lesquels nous continuons à mettre la priorité. »