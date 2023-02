Procès pour le meurtre de Steven à Ixelles: des peines de 12 et 15 ans de prison minimum requises à l’encontre des deux coupables

L’avocate générale a requis, mardi matin, devant la cour d’assises de Bruxelles, une peine de prison entre 12 et 14 ans à l’encontre de Rayan Messaoudi, reconnu coupable d’une tentative de meurtre. Et elle a requis une peine de prison entre 15 et 17 ans de prison à l’encontre de Jason Yaramis, reconnu coupable de meurtre.

Rayan Messaoudi a été reconnu coupable par le jury, lundi soir, de coups et blessures et de tentative de meurtre sur Yassine Amrouch. Jason Yaramis, lui, a été reconnu coupable de meurtre sur Steven Kumba et de coups et blessures sur Ali Dandach.