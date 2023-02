D1B – Le calendrier des playoffs dévoilé: le RWDM débutera à domicile face au Lierse

Les six premiers classés au terme de la saison régulière, qui s’est achevée le week-end passé, disputeront les playoffs pour la montée, appelés Promotion playoffs, et les six derniers les playoffs pour le maintien, appelés Relegation playoffs.

Les points de la phase classique sont conservés. En Promotion playoffs, le RWDM mène la danse avec 46 points, devant Beveren (43), le Beerschot (38), le Lierse (36), le Club NXT (36) et Anderlecht (34). Le Club NXT et Anderlecht ne peuvent pas monter.