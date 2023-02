Plusieurs médias belges s’unissent pour soutenir le consortium 12-12 afin de venir en aide aux victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie

L’ensemble des médias audiovisuels de RTL Belgium, la RTBF, NGroup, Fun Radio, LN Radio et LN 24 s’unissent autour du consortium 12-12 pour venir en aide aux victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie avec un seul objectif : appeler à la solidarité et lever des fonds pour financer les activités des sept organisations du consortium (Caritas International, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam Solidarité, Croix-Rouge belge, Plan International Belgique et UNICEF Belgique) qui apportent une aide d’urgence aux sinistrés dans les zones touchées.

Tous ces médias audiovisuels se sont engagés à sensibiliser simultanément leurs publics à la solidarité et à la générosité via une campagne (spot TV, spot radio et publication pour les réseaux sociaux) qui démarre ce 14 février. Les dons permettront de venir en aide à des centaines de milliers de victimes : distribution d’eau potable, de couvertures, de matériel d’abri, de nutrition, de vaccination, de soins de santé de base, de protection et de prise en charge des enfants séparés.