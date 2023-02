Une nouvelle édition du «Nettoyage de Printemps» à Mouscron: les inscriptions sont ouvertes sur BeWapp

La Cellule Environnement invite les citoyennes et citoyens à participer à une nouvelle édition du « Nettoyage de Printemps ». Cette année, l’opération de propreté se déroulera du jeudi 23 au dimanche 26 mars 2023.

Dès à présent, les personnes souhaitant contribuer à un plus bel environnement peuvent s’inscrire via le site internet de BeWapp, asbl partenaire de l’action : https ://www.bewapp.be/je-passe-a-laction/grand-nettoyage/ En quelques clics, il est possible de créer un compte, de rejoindre une équipe existante ou de créer sa propre équipe et son propre parcours, tout en recevant le matériel requis. Tout sera alors prêt pour embellir, avec la collaboration de la Cellule Environnement, l’endroit qui aura été sélectionné. Pour ensemble contribuer à un cadre de vie encore plus chouette.