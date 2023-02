Vacances de carnaval: tous les parcs d’attractions ne seront pas accessibles, voici ceux qui seront ouverts!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

> Ainsi, le parc Walibi à Wavre gardera portes closes pour ces congés scolaires. Par contre, Aqualibi sera ouvert à partir de samedi 18 et jusqu’au 5 mars, après une première phase de travaux. Aqualibi proposera 7 nocturnes jusqu’à 22h les 18, 19, 23, 24 et 25 février et les 3 et 4 mars, avec différentes animations pour petits et grands. Entrée : 25 € pour les +1,20m et 9,50 € pour les -1,20m.

> Pairi Daiza lance quant à lui sa saison 2023 ce samedi 18 février. Le parc de Brugelette dévoilera une toute nouvelle entrée verrée et ses huit mondes seront accessibles tous les jours de 10 à 18h, avec des tarifs entre 36 € (3-11 ans) et 42 € (adulte). Un bal sera organisé toutes les 30 minutes, entre 14 et 17h, pour transporter les enfants au carnaval de Venise.