Cinq emplacements choisis à Écaussinnes pour installer des bornes de recharge pour véhicules électriques

Cinq emplacements sont pour le moment envisagés : la Place de Marche, le plateau de la gare, la rue Ernest Martel à proximité des commerces, l’espace Philomène et le hall polyvalent.

Les Écaussinnois devraient voir fleurir, dans les prochains mois, plusieurs bornes électriques réparties sur le territoire de l’entité suite à un appel du cabinet du ministre wallon de la mobilité Henry qui vise à en installer, en Wallonie et de façon coordonnée, plus de 2000.

« En sachant que d’autres projets sont en cours pour des implantations et que, par ailleurs, notre priorité reste bien la mobilité partagée, les transports en commun et la mobilité active, » précise l’échevin Arnaud Guérard (ECOLO). Il espère que ces bornes soient installées « au plus tard pour le début 2024 ».