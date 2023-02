Incidents du Stade de France: Liverpool appelle l’UEFA à agir au lendemain de la publication d’un rapport indépendant

« Nous appelons l’UEFA et ceux tout en haut de la pyramide de la régulation du football à se rassembler et agir positivement et en toute transparence pour éviter tout nouveau presque raté », indique dans un communiqué le club de Premier League, défait le 28 mai par le Real Madrid (1-0).

« En tant que club possédant un passé européen glorieux, nous appelons l’UEFA à bien faire les choses et mettre en place les 21 préconisations du rapport permettant d’assurer la sécurité de tous les supporters assistant à l’avenir à un match organisé par l’UEFA », ajoutent les Reds, dont des fans ont été victimes des drames du Heysel en 1985 et de Hillsborough en 1989.