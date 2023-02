1.100 arbres plantés autour de la résidence-services du CPAS de Frasnes

Le CPAS de Frasnes-lez-Anvaing avait répondu à l’appel lancé par le Parc Naturel du Pays des Collines via son opération « Arbrenkit 3.0 ». Le but ? Aménager les abords de la nouvelle résidence-services du CPAS qui se situe le long de la rue du Cloître, au pied des Bassins.

Le merlon dans le jardin de la résidence accueille désormais 700 arbres et arbustes. Trois pommiers haute tige agrémenteront également ce jardin. À l’avant de la résidence, ce sont trois cerisiers qui ont été plantés. Et tout le long, une haie a vu le jour.

Parmi les essences plantées, outre les pommiers et cerisiers haute tige, on retrouve des églantiers, noisetiers, cornouillers, houx, pruneliers, fusains d’Europe, sureaux, bourdaines, pommiers d’ornement, charmes, ormes, érables et aubépines.