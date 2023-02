«Non élucidé»: le destin brisé de Gérald Thomassin L’acteur né en 1974 est passé d’enfant de l’Assistance publique à César du meilleur espoir, puis toxicomane accusé de meurtre. Depuis 2019, il est porté disparu. Photonews

Par Jean-Jacques Lecocq

C’est l’une des histoires les plus tristes du cinéma français que retrace l’émission « Non élucidé » ce soir. Qui a commencé comme un conte pour s’achever, semble-t-il définitivement, en fait divers. En 1990, Jacques Doillon, le réalisateur de l’enfance, cherche un jeune garçon pour tenir le rôle principal de son nouveau film, « Le petit criminel ». À l’instar de François Truffaut avec Jean-Pierre Léaud, le cinéaste veut trouver un enfant pétri de vérité plutôt qu’un apprenti comédien pour ce rôle de fils marginal en fuite et poursuivi. Aussi fait-il passer des castings dans divers foyers de l’Assistance publique parisienne, où il tombe sur Gérald Thomassin. Il a seulement 16 ans et, venu d’un milieu violent, ballotté entre différentes familles d’accueil, il a vite connu la brutalité de la vie. Avec sa bouille de rebelle en colère, il est parfait pour le rôle. Être acteur n’intéresse pas particulièrement Gérald Thomassin, mais la perspective de gagner rapidement son indépendance le pousse à tenter l’aventure. Le film est acclamé par la critique et vaut à Thomassin le César du meilleur espoir masculin.

Le début d’une belle histoire ? On en est loin. Gérald tourne sporadiquement pour le cinéma comme pour la télé, mais sans s’investir sérieusement. On le voit dans « Clubbed to Death » en 1996, « Paria » en 2000, « Une affaire privée » en 2002, « Jacquou le Croquant » en 2007… Une vingtaine de rôles en tout. Surtout, le jeune homme fonctionne à la drogue et à l’alcool et, petit à petit, retourne à la marginalité. Il se retrouve même sans domicile dans sa ville natale de Rochefort. Il obtiendra un logement d’urgence en 2012.

Quatre ans plus tôt, Jacques Doillon, celui avec qui tout a commencé, lui avait offert ce qui se révélera son dernier rôle, dans « Le premier venu ». « Je ne sais pas si ce métier de comédien lui dit grand-chose », témoignera le réalisateur. « À un mois du tournage, il ne voulait plus le faire. Gérald n’aime pas le travail de toute façon, il a du mal à se concentrer, rechigne à apprendre des textes. Mais il fonctionne en revanche à l’amitié. Si on la lui offre, s’il sent qu’on a besoin de lui, il vous la rend au centuple et est capable de donner des choses extraordinaires. »

En juin 2013, tout espoir s’écroule quand il est mis en examen pour le meurtre de Catherine Burgod, une employée de la Poste de Montréal-la-Cluse, dans l’Ain. Gérald Thomassin va être poursuivi durant près de dix ans pour ce crime, avant d’en être finalement blanchi en 2020. L’intérêt de la justice se portera ensuite vers un certain Mamadou Diallo, finalement acquitté en 2022 au bénéfice du doute, l’ombre de Gérald Thomassin continuant à flotter sur le procès, malgré son non-lieu.