Le Standard demande à ce que l’exclusion de Laifis soit jugée suffisante

Du coup, le dossier du défenseur chypriote était sur la table du Comité disciplinaire pour le football professionnel, ce mardi en début d’après-midi. Le procureur fédéral, Gilles Blondeau, a maintenu son point de vue, demandant, sur base du rapport de l’arbitre et du tableau indicatif des sanctions, un match de suspension effectif à l’encontre de Laifis. « Pour ce genre de fait, la sanction peut aller de l’exclusion jugée suffisante à deux matches de suspension », a précisé le procureur fédéral. « Ici, j’ai tenu compte du fait que le joueur a déjà eu une condamnation dans le passé… »

Via son conseil, Alexandre Louberg, le Standard est lui aussi resté sur ses positions. « Avec le penalty et l’exclusion, il y a déjà eu deux sanctions. En ajouter une troisième serait exagéré, dès l’instant où il n’y a eu aucune méchanceté et aucune volonté de nuire à l’intégrité physique de l’adversaire… » Et Alexandre Lousberg d’ajouter que « Kostas Laifis est en Belgique, au Standard, depuis 2016. C’est un vrai clubman, reconnu pour son fair-play. Son casier est très très maigre pour un défenseur central. Sa dernière carte rouge directe remonte à la saison 2016-2017, c’est donc très loin… » Le Standard a du coup demandé à ce que l’exclusion soit jugée suffisante, « ce que le tableau des sanctions permet », ou au maximum que la suspension d’un match soit assortie d’un sursis. « Bien sûr qu’il y avait penalty, mais la carte rouge, c’est un peu trop », a pour a part avancé Kostas Laifis. La décision Comité disciplinaire est attendue en fin d’après-midi ou en début de soirée.