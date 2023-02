Ecolo distribue des chocolats aux navetteurs dans plusieurs communes de Liège à l’occasion de la «Saint-Valentrain»

Cette action symbolique est organisée chaque année depuis le début des années 2000. Ce mardi, ce sont une centaine de communes qui ont été couvertes, d’Anderlecht à Charleroi, en passant par Liège, Gembloux ou encore Nivelles.

« Le rail, un transport d’avenir »

«Le rail est un transport d’avenir et il mérite un véritable soutien», a pointé Ecolo. «Que cela soit pour des déplacements domicile-travail, pour les loisirs ou pour voyager, le train doit devenir la solution privilégiée. Elle doit donc être plus attractive et moins chère que la voiture individuelle. C’est pour cela qu’il faut investir massivement dans le rail en favorisant l’intermodalité, la combinaison train-vélo ou encore l’intégration tarifaire avec d’autres transports en commun.»