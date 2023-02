«Sincèrement», le troisième album de Hamza: «Je ressens un avant et un après «Fade UP»» (interview)

Quatre ans après « Paradise » et deux ans depuis la sortie de son dernier EP full drill « 140 BPM 2 », Hamza dévoilera ce vendredi 17 février 2023 son troisième album solo, intitulé « Sincèrement ». Pour ce nouvel opus, le rappeur belge originaire de Laeken s’est entouré des « quatre fantastiques », avec Tiakola, Damso, CKay et Offset, rien que ça !

À l’occasion de cette sortie tant attendue par les fans de rap, nous avons rencontré l’artiste qui a fait de la mélodie et de la topline son art. Après le tournage de l’un de ses futurs clips, Hamza s’est confié sur le carton du titre « Fade UP », son rapport avec son compositeur Ponko, ses featurings ou encore son retour sur scène.

Tu n’as jamais vraiment été absent des radars, de par tes différents feats. Comment as-tu vécu la fuite du morceau « Fade UP », ta collaboration avec SCH et Zeg P, qui date de 2020 et qui est devenu le hit de l’été 2022 ?

C’était assez spécial parce que c’était un morceau que j’ai enregistré il y a un petit temps, dans le contexte de l’album en duo que l’on voulait faire avec SCH. C’était tombé à l’eau, le morceau est resté dans les tiroirs et il a leaké. Ça a fait un peu de bruit sur les réseaux, les gens étaient chauds et donc on a été forcé de le sortir. C’est devenu ce que c’est devenu. C’était assez surprenant, mais en même temps c’est cool parce que je ressens un avant et un après « Fade UP ».

Est-ce que ça ne serait pas la faute de Medhi Maïzi tout ça ?

Non, de sa faute je ne pense pas (rires) ! En tout cas, il a joué le jeu et je trouve ça cool.

La tournée et le projet commun avec SCH ont été avortés à cause du Covid. Quand l’on voit le succès de « Fade UP », qui est aujourd’hui single de diamant, n’as-tu pas un soupçon de regret à ce sujet ?

Je pourrais me dire ça, mais je préfère me dire qu’en vrai c’était le destin. Peut-être qu’on l’aurait sorti à l’époque et ça n’aurait pas été pareil. Le fait qu’il ait leaké fait partie de l’histoire du morceau.

Il y a quatre et deux ans entre tes derniers projets et « Sincèrement ». À partir de quand t’es-tu mis dans l’élaboration de ce nouvel album ?

Juste derrière « 140 BPM 2 ». Je n’ai pas vraiment traîné, je suis directement retourné au studio et j’ai commencé à faire plein de morceaux pour l’album. Le tout premier que j’ai fait c’est « Codéine 19 ». Si tu veux, j’ai enregistré l’album en deux parties : une un peu plus sombre et mélancolique, que j’ai enregistrée pendant le confinement, et une deuxième que j’ai faite en été, d’où les morceaux plus colorés, comme celui avec Damso et « Murder », des trucs un peu plus dansants, différents.

« Introduction » est le premier extrait et single de l’album, qui a été accompagné d’un magnifique clip. Pourquoi avoir choisi un son aussi introspectif pour annoncer ton retour ?

L’idée était justement de ne pas rentrer dans les codes habituels et venir avec un morceau différent pour annoncer l’album. C’était vraiment l’idée et je suis content des résultats. On s’est clairement démarqué et les gens ont en plus apprécié.

Ponko, ton compositeur attitré, est au piano sur ce single, ainsi qu’à la production de 15 des 17 morceaux de l’album. Comment ça se passe avec lui en studio ? Est-ce que vous vous comprenez directement ?

C’est vraiment ça ! On n’a même pas besoin de parler, on sait quand quelque chose est bon ou mauvais. On se connaît tellement bien, il me connaît tellement bien que ça facilite tout. Avec Ponko, ça fait maintenant longtemps qu’on travaille ensemble. Au-delà d’être un compo avec lequel je travaille le plus, c’est vraiment un ami. Donc c’est très fluide en studio.

Tu commences l’album avec une phrase forte qui est « Si j’avais des ailes, j’irais vivre loin près des nuages ». Doit-on l’interpréter comme une volonté de prendre du recul dans le monde de la musique, pour peut-être plus te reposer…

Ça peut être pris dans ce sens-là, mais c’est vraiment dans le sens où des fois tu peux être à bout de souffle et avoir envie de t’évader et être déconnecté de tout. Je pense qu’être dans les nuages ça serait l’endroit parfait !

Tu as collaboré avec Tiakola, Damso, Offset et CKay. Tu teases « Sadio », en feat avec le membre des Migos, depuis maintenant plusieurs mois. Le GQ d’Offset et ton titre « Jodeci Mob » ont-ils eu un impact ?

Oui, clairement, parce qu’il me connaissait en fait. Il connaissait l’artiste, il avait déjà écouté le morceau et donc ça a facilité pour faire la connexion. Ça a clairement joué !

Quel a été ton impression quand tu l’as joué la toute première fois l’année dernière aux Ardentes ?

C’était bizarre pour moi parce que c’est quand même un des plus grands morceaux du projet. Mais en même temps, c’était un kiffe parce que je voulais m’amuser. Ça faisait longtemps que je n’étais pas monté sur scène. Même les gens, je pense que ça faisait longtemps qu’ils n’étaient pas retournés en festival, donc le but c’était de s’amuser et de leur faire découvrir le morceau… et puis faire parler ! C’était aussi un peu le retour de Hamza. J’ai vraiment vu que les gens kiffaient, j’ai passé un vrai bon moment. Quand le public a découvert qu’il y avait Offset, c’était marrant (rires).

Quel feat US/FR t’a donné l’envie de réaliser une telle collaboration ?

Il y en a plein qui sont pas mal ! Je pense par exemple au Lacrim/Frech Montana ou Lil Durk, Kaaris/Futur et même Booba à l’époque avec Akon, même si ce n’est pas vraiment un Ricain. Mais ce n’est pas forcément ces connexions françaises/américaines qui m’ont donné envie de faire ce feat, c’est plus pour l’amour de la musique, pour la culture ! Comme j’ai eu l’opportunité, j’ai foncé.

Avec « Nocif », vous en êtes à votre quatrième feat (Slow, BXL ZOO, God Bless) avec Damso. Lequel as-tu préféré faire avec lui ?

Franchement, c’est difficile à dire parce que chaque session est différente. On essaie à chaque fois de tenter quelque chose de différent, de créer un truc nouveau, donc les sessions sont forcément différentes. C’est souvent aussi à des moments différents de nos vies à Damso et à moi, vu que l’on grandit tous les deux avec nos carrières. Je ne pourrais pas en choisir une… mais je dirais quand même « Slow », le premier morceau que l’on a fait sur « Zombie Life ». C’était une époque où on était jeunes et insouciants tous les deux. Mais sinon, c’est tout le temps cool !

Tu es annoncé à l’édition 2023 des Adentes, avant un concert au Palais 12 en fin d’année. As-tu hâte de défendre le projet devant ton public ?

Bien sûr ! Les Ardentes, c’est devenu un gros truc maintenant. Moi, en tant qu’artiste belge, je suis content de retourner aux Ardentes. Je suis fier et content d’y participer. Même les rappeurs français, européens et ricains sont très chauds d’y performer parce qu’ils savent que le public est chaud. Tu regardes le line-up, c’est chaud, et je pense même que cette année ça va être encore plus chaud que l’année passée. En plus l’album sera sorti, j’ai hâte de voir les retours dessus, ça va être lourd.

Tu as aussi rempli un Accord Arena (ex Bercy) en à peine trois jours. Ça te fait quoi de remplir une telle salle, en si peu de temps, et pour la toute première fois ?

Franchement, c’est incroyable. J’ai déjà fait des apparitions à Bercy sur d’autres concerts, je pense à celui de Drake, de Laylow aussi. Quand tu montes sur scène, c’est vrai qu’il se passe un truc, c’est grand, il y a beaucoup de monde. C’est impressionnant ! Se dire que j’allais faire cette scène tout seul, je trouvais ça ouf. Je suis très content de l’avoir rempli en trois jours et j’ai vraiment hâte de retrouver le public sur cette date.

Remplir une salle de 20.000 personnes en trois jours, c’est trop facile ! Quelle est la prochaine étape pour Hamza ?

Non, je ne peux pas dire que c’est trop facile (rires). Il y a beaucoup de taffe derrière. Je pense à toute l’équipe qui travaille derrière moi, à Amir, à Oz, à toute l’équipe qui a travaillé sur l’album. C’est vraiment beaucoup de taffe, donc ce n’est pas rien. Après, on remercie aussi les gens, qui sont là, qui sont chauds et qui nous supportent.

Dans le magazine « Vogue », tu as déclaré vouloir faire plus de feat avec des artistes féminines, dont Angèle. Comment peut-on t’aider pour que cette collaboration existe ?

Il faut la harceler (rires) ! Blague à part, je pense que ça va se faire dans le futur. C’est une question de timing, des fois c’est difficile de s’attraper, mais ça va se faire !

Tu as aussi cité Whitney Houston et Mariah Carey. Quel serait ton feat de rêve, qu’il soit possible ou non, avec une femme ?

Franchement… Je dirais Mariah Carey ou Beyoncé. Mais ça va être plus compliqué pour les harceler (rires).

J’aimerais aussi que l’on parle du passe-passe « Lakehouse » sur l’album « Stratos » de Kekra. Est-ce vrai que vous plierez un projet en trois jours ?

Il a plus dit ça pour dire que ça serait facile de faire un projet à deux parce que la session que l’on a faite à deux était très fluide. On a été vite, on a même enregistré deux morceaux, il n’y en a qu’un qui est sorti. Ça c’est bien passé humainement parlant, musicalement, sur tous les aspects. Après, je ne peux pas te dire là maintenant que je vais faire un projet avec lui directement, mais pourquoi pas ! Il y a de l’alchimie, c’est un mec qui n’a pas peur de discuter. On a écrit ensemble, crée ensemble. On n’était pas chacun dans son coin, ce qui peut arriver à des fois avec d’autres artistes. Là, c’était le contraire, et c’est pour ça que l’on a réussi à faire ce passe-passe.