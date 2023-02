«Je cours pour ma forme» avec la Mutualité Chrétienne: découvrez les différents entraînements accessibles en Wallonie picarde

Il n’est probablement plus nécessaire de démontrer qu’une pratique sportive régulière est bénéfique pour la santé : réduction du risque de maladie cardio-vasculaire, diminution de la tension artérielle, du taux de cholestérol, bénéfice sur la qualité du sommeil, sur le poids… Pratiquée régulièrement, l’activité physique maintient aussi la force, la souplesse, la coordination. Il ne suffit hélas pas de déclarer les nombreux bénéfices du sport pour amener subitement l’ensemble de la société à une pratique sportive régulière. En Belgique, on considère que 30 % de la population ne pratique aucune activité physique régulière. À partir de ces constats, la Mutualité Chrétienne continue d’organiser d’année en année de nombreuses sessions « Je cours pour ma forme » un peu partout en Wallonie et à Bruxelles.

C’est un programme de mise en condition physique par la course à pied pour débutants. Le but est de réussir à courir une distance de 5 ou 10 km avec l’aide d’un coach. Inutile d’être un athlète olympique, le programme ne vise ni le chrono ni la compétition. L’objectif principal est la santé. Il s’agit de prendre plaisir à pratiquer une activité sportive dans une ambiance conviviale en groupe.