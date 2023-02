Le top mondial du padel de retour à Bruxelles en avril pour la manche belge du World Tour

Réunissant les meilleurs joueurs et joueuses du monde de padel, l’épreuve représente la manche belge du championnat du monde du circuit professionnel du World Padel Tour. L’épreuve constituera une dernière occasion de voir à l’oeuvre en Belgique les légendes du padel que sont l’Argentin Fernando Belasteguin, 43 ans, ou le Brésilien Pablo Lima, 36 ans, qui ont annoncé leur retraite sportive pour la fin 2023.

« La première édition (en 2022, ndlr) fut un succès », explique Sven Gatz, ministre bruxellois en charge du budget, des finances et de l’image de Bruxelles. « Nous étions intéressés de recevoir à nouveau le top mondial de la discipline et d’ainsi encourager les Bruxellois et les Belges à découvrir ce sport amusant et le site de Tour & ; Taxis ». La région bruxelloise soutient l’événement à hauteur de 120.000 euros.

Vincent Laureyssens, président du comité d’organisation du tournoi, ravi lui aussi de la première édition qui avait enregistré la venue de 40.000 personnes, met la barre plus haut cette année. « Nous espérons 50.000 spectateurs cette année et de faire de cette épreuve le 1er événement sportif indoor en Belgique », assure-t-il.

« C’est l’aboutissement d’un travail de sept mois, nécessaire pour prévoir l’infrastructure et obtenir les autorisations d’organisation du tournoi dans ce lieu tel que celui-ci », rappelle pour sa part Nicolas Lhoist, CEO de l’épreuve. « L’idée est de pérenniser la présence du padel à Bruxelles, via cette épreuve et aussi par le biais de l’ouverture d’un club, ici, à la Gare Maritime, le Tour& ; Taxis Padel Club Brussels », déclare Benoit Hellings, échevin des Sports à la ville de Bruxelles. « Il est de notre ressort de soutenir cette initiative durable et éco-responsable qui cadre avec nos valeurs ». La ville subsidie le tournoi à hauteur de 20.000 euros et le club pour 8.000 euros. Les qualifications du Brussels Padel Open se dérouleront du 22 au 25 avril et les matches du tableau final se joueront du 26 au 30 avril.