Renault lève le voile sur l’Espace

On en sait un peu plus sur le grand SUV que Renault présentera en première mondiale d’ici quelques semaines. Celui qui s’appellera Espace n’aura donc plus rien d’un monovolume, et laisse deviner un design athlétique caractérisé par des épaules musclées. Avec une longueur de 4,72 m, il sera plus compact que son prédécesseur, mais offrira néanmoins une habitabilité légèrement supérieure pour accueillir jusqu’à 7 occupants.

14 cm plus court

Cette sixième génération d’Espace étend sa surface vitrée au maximum vers l’arrière et prolonge sa ligne par un aileron fixé dans le prolongement du pavillon. Malgré ses 14 cm de moins, il offrira une habitabilité longitudinale de 2,48 m jusqu’à la troisième rangée. De quoi envisager les longs trajets en famille sans appréhension.