Marmaille & Co dévoile le volet bruxellois de ses activités culturelles: Musée BELvue, Train World et Palais du Coudenberg

Le programme bruxellois de l’édition 2023 de Marmaille & Co, une initiative de l’ASBL Musées et Société en Wallonie qui s’est étendue depuis à Bruxelles, a été détaillé mardi matin en présence de quatre des six partenaires bruxellois au musée BELvue.

Du 18 février au 5 mars prochains, Marmaille & Co et ses musées partenaires proposeront tant à Bruxelles qu’en Wallonie des ateliers créatifs, des jeux géants, des enquêtes, des contes, des visites spéciales ou encore des chasses au trésor dans le cadre de l’action «Viens t’a(musées)!» qui constitue cette année encore, selon les organisateurs, le fil conducteur général de Marmaille & Co.