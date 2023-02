La fin d’une ère pour des millions d’utilisateurs: le service ferme définitivement

C’est une Saint-Valentin amère pour Internet Explorer. Le célèbre navigateur de Microsoft va définitivement disparaître ce mardi 14 février. En réalité, il avait déjà fermé en juin dernier avec un basculement vers Microsoft Edge, le nouveau navigateur du géant américain. Néanmoins il était toujours possible d’utiliser Internet Explorer, du moins s’ils ont été très motivés.

Chose qui ne sera plus possible après ce jour. Microsoft va définitivement éteindre le navigateur lancé en 1995 et installé par défaut sur tous les ordinateurs utilisant la licence en 2000. Les utilisateurs qui ont lutté face au changement seront donc forcés de basculer sur Edge.