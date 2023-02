« Nos clients aiment qu’une voiture coûte 500.000€ »

L’année dernière, Rolls-Royce a battu son record de livraisons avec 6.021 voitures (+ 8%) sur cinquante marchés à travers le monde. Et le carnet de commandes est quasiment plein jusqu’à fin 2023. C’est dans ce contexte que Torsten Müller-Ötvös, le grand patron de la marque, s’est confié à nos confrères britanniques d’Autocar. Premier enseignement : Rolls-Royce ne cherche pas à faire plus de volume, mais se concentre sur ses marges et sa rentabilité. « L’important, c’est la façon dont on approche la clientèle et la manière dont on traite des affaires avec elle. Nos clients aiment le fait qu’une voiture coûte 500.000 €, car il s’agit d’un club exclusif. C’est ce chiffre qui définit notre critère d’exclusivité, pas qu’on en ait vendu 6.000 ou 6.500 dans l’année. »

« Comme une garde-robe »

Le patron de Rolls-Royce poursuit en expliquant que « il n'y a pas besoin de vendre quelque chose de super funky ou de technique, car les clients ont d'autres voitures pour ça. Ils savent ce qu'ils peuvent tirer de leur Ferrari, de leur Rolls-Royce, de leur Koenigsegg, de leur pick-up Ford F-150… C'est comme une garde-robe : à chaque voiture son occasion. » Une autre planète…