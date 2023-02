Les voitures autonomes vont polluer un maximum

Une bonne idée, la voiture autonome ? Pas vraiment, si on en croit l’étude que vient de publier le prestigieux MIT (Massachussetts Institute of Technology). En cause : l’énorme quantité d’énergie qui sera nécessaire pour les faire fonctionner. Les véhicules autonomes sont en effet bardés de caméras et de capteurs en tous genres, et dotés d’interfaces ultrapuissantes devant effectuer de très nombreux calculs en permanence pour analyser les paramètres nécessaires à la conduite.

140 millions de tonnes

Les chercheurs ont donc mesuré les émissions de gaz à effet de serre si tout le monde basculait vers ce genre de voitures. Résultat : les systèmes de conduite autonome de tous ces véhicules génèreraient 140 millions de tonnes de gaz à effet de serre en plus, à cause de l’électricité nécessaire pour les faire fonctionner. Et ce à raison d’une heure de conduite par jour ! Pour vous donner une idée, c’est l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre actuellement émises par l’ensemble des datacenters de la planète.